Un joueur des Orioles lutte contre le cancer

Âgé de seulement 28 ans, le joueur d’avant-champ des Orioles de Baltimore Trey Mancini a révélé mardi qu’il avait subi au mois de mars une opération visant à enlever une tumeur au côlon.

Conséquemment, l’athlète ayant disputé 462 matchs en quatre saisons dans le baseball majeur ne s’attend pas à jouer en 2020. Il devra plutôt se soumettre à des traitements de chimiothérapie qui s’annoncent difficiles.

«Ça prendra six mois et ce sera toutes les deux semaines, a-t-il affirmé dans un texte publié sur le site The Players' Tribune. Si le baseball recommence cette année, ce sera probablement sans moi.»

Aussi, le moment est plus ou moins propice pour se retrouver à l’hôpital, car la pandémie de coronavirus tient les employés sur place très occupés, sans oublier les contraintes serrées qui sont imposées aux visiteurs, au personnel et aux patients.

«La chimio à l’époque de la COVID-19, c’est complètement fou, a-t-il dit. Je dois en faire dans un hôpital de Baltimore et je dois me rendre là tout seul. Personne ne peut venir avec moi, mais ça me va ainsi. Je ne souhaite pas placer autrui dans une situation risquée, surtout les gens proches de moi que j’aime, tout comme des personnes sur les lieux. Vous ne savez jamais.»

«Je veux néanmoins que tous sachent que je suis correct, a-t-il également affirmé. Je lis tout ce qui concerne le retrait d’une tumeur maligne du côlon et il y a énormément de matière à absorber.»