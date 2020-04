Une conquête mémorable pour Pascal Dupuis

À deux reprises, Pascal Dupuis a réalisé son rêve en soulevant la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh. Et à deux reprises, au moment de porter le trophée à bout de bras, il affichait le visage le plus sérieux du monde.

Si le Québécois a gardé des souvenirs des deux conquêtes, en 2009 et 2016, il peine toutefois à se remémorer ce moment précis où, comme il l’a probablement imaginé des milliers fois dans sa jeunesse, il accepte la coupe argentée d’un coéquipier pour faire le tour de la patinoire.

«À ce jour, je ne sais pas pourquoi j’ai cette face-là! s’est exclamé Dupuis lors d’une entrevue, mardi. Je ne sais pas à quoi je pense. C’est comme si je fais le vide et je suis comme: "tabarouette... c'est moi qui suis sur la glace et qui ai ça au bout des bras?" [Surréel] serait probablement le bon mot pour l’expliquer.»

Trois vedettes au centre

Pour le reste, Dupuis se souvient exactement de la finale de 2009 contre les Red Wings de Detroit. Selon lui, c’est la profondeur à la position de centre qui a fait la différence en faveur des Penguins. Avec Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Jordan Staal pivotant les trois premières unités de l’équipe, il n’y a aucun doute que les entraîneurs des adversaires ne savaient plus où donner de la tête.

«Quand tu vois que [les trois joueurs de centre] marquent des buts, l’entraîneur de l’autre côté ne sait plus quels trios opposer aux nôtres», a résumé Dupuis.

Parmi les trois joueurs de centre, c’est Malkin qui s’est particulièrement distingué cette année-là. Après avoir totalisé 113 points en saison régulière – un sommet personnel qui tient toujours –, il a amassé 14 buts et 36 points en 24 parties éliminatoires. Un rendement qui lui a valu le trophée Conn-Smythe.

«Il a été extrêmement dominant, comme il peut l’être encore aujourd’hui quand il est en santé, a analysé Dupuis. Il est très dangereux. Cette année-là, il se sentait bien. Il était en mission. Ce n’est pas pour rien que les Penguins se sont rendus quatre fois en finale [avec lui, de 2008 à 2017]. Quand il se décide, c’est le meilleur joueur sur la glace. Ou le deuxième si Sidney est avec lui», a-t-il nuancé.

Talbot, la carte cachée

C’est toutefois le Québécois Maxime Talbot qui a eu le dernier mot en finale. Auteur de ses cinquième et sixième buts en séries lors de la troisième partie de la finale, Talbot a également réussi un doublé pendant la rencontre ultime, que les Penguins ont remportée 2 à 1.

«Tout le monde a vu ce qu’il était capable de faire dans cette finale. Évidemment, tu as beau regarder les vedettes, mais il y a des joueurs de soutien de luxe qui peuvent marquer des gros buts. Maxime avait joué des séries incroyables, que ce soit défensivement ou physiquement. Il avait été une bougie d’allumage émotionnellement aussi.»

«C’est un "gamer". Je l’appelle le "gamer" et ce n’est pas pour rien. Quand on doit gagner à tout prix, Maxime ressort toujours quelque chose de son chapeau», a lancé Dupuis.

Plusieurs Québécois

Talbot et Dupuis n’étaient par ailleurs pas les seuls Québécois à porter l’uniforme noir, jaune et blanc cette année-là. Les gardiens Marc-André Fleury et Mathieu Garon ainsi que les défenseurs Kristopher Letang et Philippe Boucher étaient également du groupe.

«Que tu sois à Montréal, Chicago ou Pittsburgh, le sentiment d’avoir quelqu’un de chez vous avec toi, des "chums", c’est bien. De toute façon, les leaders à Pittsburgh sont tellement rassembleurs. Alors que tu sois Russe, Suédois ou Québécois, les joueurs se tiennent tous ensemble», s’est remémoré Dupuis.

Et la fierté de toute l’équipe a certainement été un facteur non négligeable, puisque les Penguins s’étaient inclinés l’année précédente face à ces mêmes Red Wings.

«On ne voulait vraiment pas revivre ça. Tu te rends jusqu’au bout et tu veux accomplir ton rêve de gagner la coupe et on avait échoué la première année. Je crois que c’est ce qui a motivé tout le monde.»

Le match ultime de la finale de la coupe Stanley en 2009 sera diffusé sur les ondes du réseau TVA Sports mercredi soir, 19 h. Dupuis a d’ailleurs avoué qu’il ne sera probablement pas au rendez-vous, puisqu’il l’a vu «maintes et maintes fois».