40 000$ en fonds d’urgence

La Fondation du Cégep Limoilou m’annonce que de généreux donateurs ont répondu à l’appel lancé le 20 mars dernier pour la création d’un fonds d’urgence pour les étudiants et les étudiantes du Collège vivant une situation financière précaire accrue par la crise de la COVID-19. D’abord, les principaux acteurs du Cégep Limoilou y ont tous contribué: l’Association générale des étudiantes et des étudiants, l’Association des parents, des membres du personnel, des diplômés ainsi que des membres du conseil d’administration de la Fondation. En plus de ces donateurs, les Caisses Desjardins de Limoilou et de Charlesbourg se sont aussi jointes à cet extraordinaire mouvement de solidarité. Grâce à ces dons, ce sont 40 000$ qui ont été amassés pour le fonds d’urgence jusqu’à maintenant. Rappelons que la mission de la Fondation du Cégep Limoilou est de soutenir et d’aider les étudiantes et les étudiants à réussir leurs études et à s’épanouir selon leur potentiel, leurs aptitudes et leurs aspirations d’avenir.

Des gradins vides

Le 29 avril 2015. Un match des ligues majeures de baseball entre les White Sox de Chicago et les Orioles de Baltimore est disputé devant des gradins vides par mesure de sécurité. Cette situation résulte des émeutes entourant le décès d’un jeune noir, Freddie Gray et de l’état d’urgence décrété dans la plus grande ville du Maryland. Aucun spectateur n’est admis au Camden Yards pour le match, une première dans l’histoire des ligues majeures.

Anniversaires

Jonathan Toews (photo), joueur de centre de la LNH (Blackhawks), 32 ans...Mathieu Biron, défenseur de la LNH (1999- 2006), 40 ans...Gaston Ferland, une légende de la motoneige, 79 ans...Serge Poulin opticien de Québec, 61 ans...Uma Thurman, actrice américaine, 50 ans...André Agassi, champion de tennis américain, 50 ans...Michelle Pfeiffer, actrice américaine, 62 ans...Daniel Day-Lewis, acteur britannique, 63 ans...Gino Quilico, baryton canadien, 65 ans...Serge Bernier, avec les Nordiques de 1973 à 1981, 73 ans.

Disparus

Le 29 avril 2015. Calvin Peete (photo), 71 ans, golfeur afro-américain ayant connu le plus de succès sur le circuit de la PGA jusqu'à l'arrivée de Tiger Woods....2012. Daniel Larouche, 58 ans, représentant syndical de la papeterie White Birch à Québec...2012. Éric Charden, 69 ans, chanteur français...2010. Normand Laberge, 69 ans, ex-animateur radio (CKCN Sept-Îles et CKCV Québec)...2010. Georges Delisle, 89 ans, un des pionniers théâtre québécois, le fondateur du Théâtre La Fenière...2004. Sid Smith, 78 ans, ailier gauche de la Ligue nationale de hockey qui a joué avec les Maple Leafs de Toronto pendant 12 saisons (1946-1958)...1980. Alfred Hitchcock, 80 ans, le maître du suspense.