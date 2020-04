À quoi pense Geoff Molson?

Savez-vous ce qui s’est passé chez les Blackhawks de Chicago ?

Je pose la question parce qu’on en perd tous des bouts en ces temps inhabituels. Voici donc la nouvelle : lundi, John McDonough a été relevé de ses fonctions de président et chef de la direction par le propriétaire de l’équipe, Rocky Wirtz.

McDonough a joué un grand rôle dans la relance et les trois conquêtes de la Coupe Stanley par les Blackhawks, entre les saisons 2009-2010 et 2014-2015.

L’homme âgé de 66 ans est une figure avantageusement connue et respectée dans le paysage sportif de Chicago. Il était président des Cubs depuis 25 ans lorsque Wirtz l’a convaincu de prendre les rênes de son équipe, en 2007.

C’est sous sa direction que Stan Bowman a été promu directeur général des Hawks et que Joel Quenneville avait été fait entraîneur en chef.

Changement de cap

Rien ne laissait présager son congédiement.

Au contraire, car peu après que la COVID-19 ait fait son apparition en Amérique du Nord, en mars, Wirtz avait déclaré au site The Athletic que McDonough demeurerait à son poste et qu’il en serait de même pour le directeur général Stan Bowman et l’entraîneur-chef Jeremy Colliton, à la reprise des activités de la LNH.

Avec les semaines qui se sont écoulées, il faut croire que Wirtz en est venu à voir les choses d’un œil différent.

Pourquoi ?

Son équipe a perdu beaucoup de son lustre depuis ses trois championnats en six saisons. Ces années fastes ont été suivies de deux éliminations au premier tour des séries et une troisième exclusion consécutive des séries était prévisible ce printemps.

McDonough a-t-il fait une chose qui a déplu à Wirtz ?

Selon le Daily Herald, un quotidien en périphérie de Chicago, l’administrateur déchu n’a pas vu venir le coup.

Dans le communiqué émis par l’équipe, Wirtz a expliqué sa décision en disant qu’un changement de culture était devenu nécessaire. Comme quoi même les meilleurs finissent par écoper.

En attente de développements

Pendant ce temps, à Montréal, on est sans nouvelles de Geoff Molson. En fait, on n’a pas entendu M. Molson depuis longtemps.

Au Centre Bell, on nous dit qu’il préfère attendre un dénouement de la situation actuelle avant de s’avancer sur l’hypothèse d’une reprise des activités ou un bilan de saison.

Même si aucune confirmation ne nous a été donnée en ce sens, on tient pour acquis que les membres du personnel hockey demeureront à leur poste.

En confirmant au début de mars le retour de Claude Julien la saison prochaine, Marc Bergevin a parlé comme un directeur général assuré de son poste.

La demande va diminuer

Or, comme l’a fait Wirtz, M. Molson a sans doute eu beaucoup de temps pour réfléchir à l’avenir de son équipe au cours des sept dernières semaines.

À Chicago comme à Montréal, les billets n’étaient plus une rareté avant la pandémie. Il était possible de s’en procurer pour seulement 20 $ au United Center.

Chez nous, il est maintenant possible d’en acheter à la billetterie virtuelle du Centre Bell. Les revendeurs ne font plus fortune depuis quelques années. Avec de la chance, ils écoulent leurs tickets au prix coûtant, sinon à perte.

Qu’arrivera-t-il lorsque le hockey refera surface ?

Des spécialistes en marketing prévoient que la demande diminuera en raison des pertes de revenus encourues par les consommateurs pendant la crise.

C’est fort possible.

Ça prendra un bon produit

Les amateurs ne se rueront pas tous au Centre Bell, mais pas seulement de peur de contracter le virus maudit. Eux aussi ont eu beaucoup de temps pour penser. Certains ne voudront plus verser des montants exorbitants pour voir une équipe moche.

Vous connaissez le proverbe qui dit « loin des yeux, loin du cœur » ?

C’est ce que plusieurs d’entre vous doivent se dire en ce moment. Votre ferveur pour le CH sera peut-être moins grande à la fin de tout ça.

Vous êtes sans doute nombreux à penser que vous aimeriez voir enfin un Canadien compétitif, une équipe capable de rivaliser avec les meilleures et capable de vous faire rêver à la Coupe Stanley.

Geoff Molson doit voir à vous faire plaisir et à vous en donner pour votre argent.

Y pense-t-il ?

Double non-sens

Après Patrice Bergeron et Drew Doughty, c’est Phillip Danault qui le dit. Le joueur de centre du Canadien ne voit pas comment la Ligue nationale de hockey pourrait demander à ses joueurs de vivre loin de leurs familles et isolés dans des chambres d’hôtel pendant trois ou quatre mois pour terminer la saison dans quatre villes données.

On comprendra que pour la LNH, c’est une question d’argent. La perspective de rembourser les réseaux de télévision pour les matchs qui ne seraient pas disputés cette année ne plaît pas, on s’en doute bien, aux dirigeants de la ligue.

Déjà qu’en présentant des rencontres à huis clos, les propriétaires seraient privés des revenus provenant de la vente des billets et des concessions alimentaires.

Que les propriétaires le veuillent ou non, la saison est foutue.

Comment pourra-t-on recréer pendant les mois d’été une atmosphère et un intérêt après une aussi longue pause ?

Vaut mieux penser à la saison 2020-2021.

Drôle d’idée

Quelle est cette idée aussi de penser à tenir le repêchage avant que la saison ne reprenne ?

Ça n’a pas de sens.

Le classement final sert à déterminer l’ordre de sélection des équipes au repêchage. Ce ne serait pas très malin.

Des équipes détiennent des choix d’autres formations. C’est le cas de huit formations en première ronde seulement.

En ne tenant pas compte de la loterie, les Sénateurs d’Ottawa détiennent en ce moment le deuxième choix, qui leur appartient, et le troisième, qu’ils ont obtenu dans la transaction qui a envoyé Erik Karlsson aux Sharks de San Jose.

Les Devils du New Jersey comptent pas moins de trois choix de première ronde, soit le leur au sixième rang, celui des Coyotes de l’Arizona en 10e position et celui des Canucks de Vancouver en 17e place.

Le Canadien, lui, est huitième.