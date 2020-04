Alain Vigneault: un entraîneur connu à l’écoute des aînés

En attendant le retour en action de la Ligue nationale de hockey (LNH), l’entraîneur-chef des Flyers de Philadelphie, Alain Vigneault, est devenu une source de réconfort pour des aînés vivant en isolement dans l’État de Pennsylvanie.

À l’image d’une quarantaine d’employés de l’équipe, l’instructeur effectue des appels sur une base hebdomadaire à des personnes âgées de l'Abramson Senior Care Center, un centre situé à North Wales. Dans le cadre du programme Flyers Phone-Linemates, il discute avec des gens ayant encore une autonomie suffisante dont l’âge varie entre 70 et 100 ans.

«C’est très gratifiant d’utiliser ce temps pour aider les autres et rendre leur vie plus ensoleillée, a déclaré Vigneault au quotidien "Philadelphia Inquirer". Avec pas mal tout le monde étant à risque et la majeure partie du public en quarantaine, les aînés ont été durement affectés, surtout ceux se trouvant dans les résidences qui offrent des soins.»

«Ayant une relation solide avec mes parents, je voulais faire de cette opportunité une priorité quand elle s’est présentée à moi», a ajouté l’ancien pilote du Canadien de Montréal qui célébrera son 59e anniversaire de naissance en mai.

Le retour à la normale

Pour ce qui est de la possible reprise des activités, Vigneault reste optimiste de pouvoir assister de nouveau à la progression de son club qui occupait le deuxième rang de la section Métropolitaine à l’arrêt de la saison, le 12 mars.

«Je laisse le soin de décider aux experts. Je crois que si nous avons deux semaines de préparation, ça ira, a-t-il affirmé au site officiel des Flyers, mercredi. Tous se trouvent dans la même situation, en même temps. Notre personnel a beaucoup d’expérience et ce contexte est certes nouveau. Toutefois, j’ai confiance d’en arriver ensemble à planifier quelque chose d’optimal pour notre club et nos joueurs.»

«Je ne sais pas quand ça arrivera, mais lorsqu’on nous permettra de jouer, nous serons prêts. On se croise les doigts, a-t-il également dit. Notre équipe était dans de bonnes dispositions et ce sera à nous de revenir sur la bonne voie. Ça fera partie de notre travail.»