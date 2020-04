COVID-19: il faut faire un «déconfinement intelligent», dit le Dr François Marquis

Le chef de service aux soins intensifs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Dr François Marquis, fait appel aux responsabilités individuelles des citoyens pour que le déconfinement se fasse de manière intelligente.

En entrevue à QUB radio avec l’animateur Jonathan Trudeau, il a comparé la situation à l’évacuation d’urgence d’un immeuble.

«C’est comme quand on évacue un building. Si tout le monde se “garroche” sur l’unique porte, ça va mal aller. Si tout le monde sort à la queue leu leu dans le bon ordre, ça va bien aller. Les gens doivent comprendre que, si on veut garder le contrôle et, surtout, si on veut que tous les efforts qu’on a faits [n'aient pas été faits] en vain [...] il ne faut pas “scrapper” tout ça juste à la fin. On est en train de voir la ligne d’arrivée. Là, c’est le temps de faire le dernier sprint, le dernier effort de conscientisation sociale. S’il vous plaît, aidez-nous, respectez les règles, sortez du building quand ça va être votre tour, pas avant. Vous allez aider les hôpitaux», a-t-il expliqué.

«Même si on avait la moitié de l’hôpital de vide, si le déconfinement se fait sauvagement, peu importe le nombre de places qu’on a dans les hôpitaux, le bordel va pogner. Il faut suivre les règles. Il va falloir que ce soit ordonné et diligent», a-t-il ajouté.

Concernant l’éclosion de la COVID-19 à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, le Dr Marquis a nuancé ce qui s’est dit publiquement.

«La situation, elle est sérieuse, elle a toujours été sérieuse, mais on n’est pas dépassés. C’est important de le savoir. Cet article [de Radio-Canada] a été un choc pour moi, parce que je n’ai pas annulé de chirurgies à cause des soins intensifs. Notre gestion du personnel est serrée et intelligente, mais ça, c’est ce qu’on fait depuis toujours. C’est mon quotidien, bien avant la COVID-19, de m’assurer que j’aie de la place pour les salles d’opération», a-t-il indiqué.

La problématique, a-t-il expliqué, concerne les «étages» et leur capacité à garder des patients.

«C’est des problèmes de gestion qui sont complexes, mais pas insurmontables, a-t-il précisé. De là à dire que l’hôpital est en train de se liquéfier dans la COVID, faut prendre un grand respir.»