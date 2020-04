COVID-19: Bonne chance au Québec, mais restez chez vous, dit Doug Ford

TORONTO | Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a de nouveau refusé mercredi d'emboîter le pas au Québec en amorçant la relance de l'économie de sa province, préférant plutôt souhaiter bonne chance à son homologue François Legault.

• À lire aussi: COVID-19: 79 nouveaux décès, certaines régions rouvriront dès le 4 mai au Québec

Depuis le début de la semaine, M. Ford doit défendre l'approche prudente de sa province. Ce dernier a présenté, lundi, un plan de réouverture de l'économie en trois phases sans aucune date de relance. La veille, il a annoncé que les écoles publiques demeureront fermées au moins jusqu'au 31 mai.

Ces positions tranchent avec le Québec qui, malgré un bilan humain bien pire lié à la COVID-19, entamera la réouverture de son économie lundi prochain et permettra aux enfants du primaire de retourner en classe dès le 11 mai, sauf dans la région métropolitaine.

«C'est la décision du premier ministre du Québec. Je respecte le premier ministre Legault. C'est un bon leader, c'est un bon premier ministre et c'est un bon ami. Je ne veux pas commenter en parlant d'eux contre nous. Nous avons des scénarios différents et il verra si ça fonctionne dans sa province. Je lui souhaite le mieux et j'espère que ça fonctionnera», a commenté mercredi M. Ford lorsqu'il s'est fait demander ce qu'il pensait du plan de relance québécois, pendant son point de presse quotidien.

«Je ne vais pas risquer la santé et le bien-être des gens en Ontario pour [sauver] quelques semaines ou mois. [...] Ce serait un désastre si nous allions de l'avant, rouvririons l'économie et que quelque chose ne fonctionne pas», a ajouté M. Ford, semblant ainsi critiquer la précipitation du Québec à vouloir rouvrir son économie paralysée depuis la mi-mars.

Le premier ministre ontarien a insisté sur le caractère «méthodique» et «responsable» de son plan de relance, qui sera mis en branle lorsque la province observera une tendance nette à la baisse du nombre de nouveaux cas de COVID-19 détectés chaque jour.

«Restez chez vous»

Par ailleurs, M. Ford a exhorté les voisins de l'Ontario, incluant les Québécois, à éviter de traverser la frontière provinciale.

«J'aime les Québécois, j'aime les gens du Manitoba, mais restez chez vous. Ça vaut pour les États-Unis aussi. Restez à la maison. Ça n'a rien de personnel. On ne peut pas se permettre que le virus se répande en Ontario», a-t-il lancé.

«Quand ce sera fini, nous vous accueillerons à bras ouverts, mais pour le moment, nous ne pouvons pas prendre de risque», a ajouté le premier ministre.

L'Ontario cumulait, mercredi, un total de 15 728 cas de COVID-19 et de 996 décès, contre 26 594 cas et 1761 décès au Québec. Compte tenu de la population de chaque province, le Québec compte près de trois fois plus de cas (311 contre 107) par 100 000 habitants.