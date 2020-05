DORVAL, Simon



À Montréal, le 25 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé Simon Dorval, conjoint de Maryse Derrien. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: François (France Varin) et Nicole; ses petits- enfants: Sébastien, Martin, Viviane, Charles et Mathieu; sa soeur Monique (feu Paul Fortin), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que de nombreux amis. Il ira rejoindre sa première épouse, Louise Brochu, ainsi que ses feus frères et soeurs, ses feus beaux-frères et belles-soeurs. Pendant plus de quatre ans et jusqu'à son décès, il aura habité au Centre d'hébergement Ernest-Routhier dirigé par une femme remarquable, Bernadette Valmera. Il y a rencontré une équipe exceptionnelle. Nous tenons à remercier tout le personnel du deuxième étage pour son dévouement. Grâce à eux, nous savions Simon protégé et en sécurité. Nous leur devons énormément. On se souviendra de Simon, un érudit, reconnu pour sa vivacité d'esprit, sa grande curiosité, sa ténacité et son sens de l'humour. Un don à la Fondation Santé Urbaine (dédié au CHSLD Ernest-Routhier) serait apprécié en sa mémoire. https://www.jedonneenligne.org/fondationsanteurbaine/index.php