Grosse victoire pour les joueurs de la NCAA

Les dirigeants de la NCAA, le circuit de sport universitaire américain, ont l’intention de permettre à leurs athlètes d’obtenir une rémunération pour des commandites, une apparition sur les réseaux sociaux ou la participation à diverses activités, notamment.

Le groupe des gouverneurs de l’organisation a dit appuyer cette idée, mercredi, de sorte qu’un changement de règles pourra être voté par le congrès de la NCAA en janvier 2021. Effectivement, à la suite de diverses pressions provenant entre autres du milieu politique, quelques recommandations ont été émises par le bureau. Cependant, il reste à voir si le tout se concrétisera l’hiver prochain.

«Autoriser des accords promotionnels et le soutien de tierces parties constitue de l’inconnu [pour nous]», a admis le président du groupe des gouverneurs, Michael Drake, par voie de communiqué.

Les modifications pourraient ainsi concerner le nom et l’image des athlètes concernés, qui auraient droit à une somme s’ils prennent part à des séances de signature d’autographes, par exemple. Les événements ou occasions pour lesquels ils seraient payés n’auraient pas à être chapeautés par leur institution.

Quelques États américains ont déjà choisi d’indemniser les athlètes de la NCAA, dont la Floride et la Californie. Cependant, le circuit aimerait que le Congrès américain puisse empêcher les États de mettre en place leurs lois distinctes.

«Même si nous sommes optimistes quant à des changements, on se rappelle avoir déjà passé par là, a indiqué au quotidien "USA Today" le député d’État Chip LaMarca, qui a parrainé le projet de loi déposé en mars en Floride et qui attend la signature du gouverneur Ron DeSantis. J’espère que ce n’est pas un autre stratagème permettant à la NCAA de balayer le dossier du revers de la main. Avec la pandémie mondiale de coronavirus, plus que jamais, nous devons donner plus de flexibilité à tous les étudiants afin qu’ils poursuivent leur parcours académique et qu’ils assurent éventuellement leur qualité de vie.»