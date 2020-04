Inondations: l'Alberta offre 11,7 millions $ aux évacués de Fort McMurray

Aux prises avec d’importantes inondations qui ont chassé 13 000 d’entre eux de leurs foyers, les résidents de Fort McMurray ont été exemptés par le gouvernement albertain des directives de la santé publique visant à freiner la propagation de la COVID-19. Le premier ministre Jason Kenney a également annoncé une aide financière de 11,7 millions $ aux sinistrés, mercredi.

Les efforts collectifs pour endiguer les eaux et pour assécher les lieux rendaient le respect des consignes de distanciation sociale très difficile à Fort McMurray.

Les bénévoles et les travailleurs qui disposent les sacs de sable, qui pompent l’eau et qui œuvrent à la prévention n’auront donc plus à respecter entre eux les deux mètres de distance. De plus, les rassemblements extérieurs de plus de 15 personnes seront acceptés.

Le premier ministre Jason Kenney a précisé que seuls les résidents de la municipalité régionale de Wood Buffalo, qui englobe Fort McMurray, sont visés par cette exemption, qui a été autorisée par la médecin en chef de la Santé publique albertaine, la Dre Deena Hinshaw.

La dérogation ne concerne toutefois pas l’équipement de protection personnelle, qui est recommandé à tous ceux qui travaillent à rétablir la situation.

Jason Kenney a d’ailleurs indiqué que des masques seront envoyés et distribués à Fort McMurray.

Pompage

Le pompage des eaux a débuté mardi soir à Fort McMurray. Les autorités locales ont expliqué, par communiqué, que des pompes installées notamment grâce à la pétrolière Syncrude ont entamé le pompage de 400 000 mètres cubes d'eau dans le parc industriel, au rythme de 14 000 gallons à la minute. Wood Buffalo s'attendait à ce que le pompage prenne cinq jours.

En attendant, certains secteurs demeurent visés par des ordres d’évacuation, soit Draper, Waterways, Taiga Nova, Industrial Park et la basse ville.

Le désastre, qui a causé un décès, est provoqué par un immense embâcle d'environ 25 km qui s'est formé sur la rivière Athabaska. Les autorités misent actuellement sur la fonte et espèrent que l'embâcle se brisera prochainement.

Les nouvelles sont d'ailleurs encourageantes, a noté le ministre albertain de l'Environnement et des Parcs, Jason Nixon, en mentionnant que le niveau de l'eau est à la baisse.