«Je prends mon mal en patience» -André-Philippe Gagnon

En raison de la pandémie, André-Philippe Gagnon a dû retarder d’au moins six mois son plaisir de remonter sur scène, lui qui devait amorcer sa nouvelle tournée cet été. « Il faut composer avec toute cette folie-là », dit l’imitateur de 57 ans.

Comme tous les artistes en ce moment, André-Philippe Gagnon vit dans l’inconnu par rapport à son retour sur scène. L’imitateur espère que les mesures de confinement seront levées en décembre pour sa première à Québec du spectacle Je suis André-Philippe Gagnon.

Mis à part les changements à sa tournée, André-Philippe mentionne que le confinement n’a pas grandement changé ses habitudes. « Je suis en mode création, répétition, écriture pour les spectacles privés, dit-il. J’essaie de garder ma vie normale. Je prends mon mal en patience en me disant que ce sera meilleur un peu plus tard. Il faut retarder le plaisir d’un bon six mois. »

L’arrivée de la COVID-19 l’a forcé à adapter les spectacles corporatifs qu’il donne plusieurs fois par année à des entreprises d’ici et d’ailleurs. « Je travaille sur une version qui sera un peu comme une émission de télé sur mesure avec des effets spéciaux, dit-il. Ça me permettrait de divertir les employés d’une compagnie pendant un 5 à 7 virtuel, par exemple. Je vais en faire une version québécoise, une francophone pour l’Europe et une anglophone pour le reste de la planète. »

Depuis le début du confinement, André-Philippe se garde en forme en allant régulièrement marcher avec sa chienne Lola, un labrador de 12 ans. « J’habite dans une tour d’habitation à L’Île-des-Sœurs et il faut faire attention en ce moment avec les boutons d’ascenseur. On a notre routine, Lola et moi. C’est elle qui appuie sur les boutons (rires) ! »

Doser les séries

Dans les dernières semaines, André-Philippe a regardé quelques séries, même s’il admet qu’il n’avait pas toute sa concentration pour cette activité. « Je suis plus en mode “comment va-t-on faire des spectacles et nous adapter ?” Mon attention de m’embarquer et m’hypnotiser par l’intrigue d’une série, j’essaie de bien doser tout ça. »

Malgré tout, il en a profité pour se mettre « presque à jour » avec District 31. « On s’attache aux personnages, qui sont bien campés et développés, dit-il. J’adore ça, c’est un grand coup de cœur. Je le regardais aussi l’an passé. C’est bien le fun d’avoir toute la gang du commandant Chiasson. »

Il a aussi embarqué dans les différentes moutures de Narcos, sur Netflix. « Il n’y avait pas vraiment d’acteurs là-dedans que je connaissais, donc ça rendait le tout un peu plus crédible, dit-il. J’avais aussi déjà entendu parler d’El Chapo, alors ça m’intéressait. »

Dans les prochaines semaines, il aimerait regarder La casa de papel et la nouvelle saison d’Ozark. « Je voudrais bien voir où s’en vont les personnages. »

Côté cinéma, André-Philippe a beaucoup aimé Three Billboards Outside Ebbing, Missouri et le jeu de l’actrice Frances McDormand. « Elle est vraiment bonne. J’ai adoré la facture du film, comment ç’a été réalisé. »

Il a aussi lu deux livres qui ont été récemment adaptés au cinéma, Il pleuvait des oiseaux et Mafia Inc. « Quand tu les lis en sachant la distribution qu’il y avait au cinéma, c’est drôle de t’imaginer les personnages », dit-il.

Les suggestions d’André-Philippe

Séries télé

District 31

Narcos

Les livres