Jeu-questionnaire: à vous de jouer

a) 10,5 kg et 18 kg (23 lb et 40 lb)

b) 11,5 kg et 22,5 kg (25 lb et 50 lb)

c) 15 kg et 20 kg (33 lb et 44 lb)

d) 16 kg et 25 kg (35 lb et 55 lb)

c) 15 kg et 20 kg (33 lb et 44 lb)

La barre pèse 15 kg chez les femmes et 20 kg chez les hommes.