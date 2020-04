Ouvert ou Fermé?

La finance ne supporte plus de regarder son monde s’écrouler en attendant la venue hypothétique d’un vaccin ou d’un traitement contre la COVID-19.

On nous promettait une relance économique graduelle, or si on y regarde de plus près, il s’agit de la moitié des gens en congé forcé qui devraient reprendre le travail début mai. Si on compte les réouvertures d’écoles primaires et des services de garde, ça fera pas mal de monde à l’air libre.

Le gouvernement va vite en affaires en misant sur la discipline des employeurs autant que sur celle des travailleurs.

Les employeurs devront observer les règles, mais nous ne sommes pas naïfs pour autant, il s’en trouvera toujours pour tourner les coins ronds. Qui veillera à ce que la sécurité des travailleurs soit assurée?

Pour nous rassurer, on nous promet de procéder à des tests de dépistage. La vérité c’est que nous allons nous exposer à un virus contre lequel nous ne disposons d’aucun traitement efficace.

Sommes-nous rassurés?

Avons-nous le moral au beau fixe? Allons-nous siffler en travaillant?

Nous devrons continuer de nous plier aux mesures de distanciation sociale. Pas question de rassemblement ni de cocktails en terrasse, ce qui à l’arrivée du beau temps devient de plus en plus frustrant.

Et pour couronner le tout, la réouverture des salons de coiffure n’est pas à l’ordre du jour!

Notre moral descend plus bas que terre.

Je le confesse, il y a trois semaines je me suis procuré une paire de ciseaux à effiler et après avoir visionné quelques tutoriels sur le web, je me suis lancée.

En un éclair, j’ai saisi cette transe qui s’empare des coiffeurs sitôt qu’ils tiennent une paire de ciseaux à la main. Plus je coupais, plus je m’emballais et j’ai dû me faire violence pour calmer cette fureur dévastatrice.

Heureusement, dotée d’une chevelure abondante j’arrive à dissimuler les ravages de cet élan créatif, que néanmoins je vous déconseille d’imiter.

Dieu que nous avons hâte de revoir nos coiffeurs et coiffeuses!

Et que dire de nos techniciens et techniciennes en coloration dont l’expertise nous épargne l’horrible blond orangé du Joker de la Maison-Blanche. Sont-ce les effets des rayons ultra-violets? On observe ces jours derniers quelques variations de nuances dans le blond présidentiel.

À croire que le stable genius a dilué son tube de «California Blond N8» avec du Lysol au lieu du peroxyde à 20 volumes. Résultat: bronzage orange au air brush et cheveux blonds fluorescents.

Vivement que le Joker orange retourne sur son terrain de golf à Mar-a-Lago et nous à nos salons de coiffure.