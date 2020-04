Quand vient le temps de penser au testament

J’ai souvent lu des cas pathétiques de testaments mal rédigés ou encore de contestations de testament. Chaque fois je me sentais à l’abri de vivre pareil cauchemar. Mais un petit incident de parcours vécu avec ma fille récemment, vient d’allumer une lumière rouge dans ma vie tranquille.

L’autre jour en discutant avec elle, je lui demandais lesquels de mes meubles anciens elle préférerait que je lui laisse en héritage pour pouvoir disposer des autres en les léguant à des amies qui se disent intéressées.

Après un moment de silence et le plus sérieusement du monde, ma fille m’a demandé, « Et eux, est-ce qu’ils vont te mettre aussi sur leur testament ? » Je suis restée bouche-bée ne sachant pas trop quoi répondre. J’avais toujours pensé que dans ma famille on ne se battrait pas pour des choses matérielles, et la réaction de ma fille venait me dire le contraire.

Ma fille n’a jamais été privée de rien, ni du vivant de son père, et pas plus par moi-même après le décès de ce dernier. Mais voilà que j’étais face à quelqu’un qui risquait de contester mes dernières volontés si elles n’allaient pas dans son sens à elle.

Puis lentement m’est revenu en mémoire que dans la famille de mon père, ça se chicanait beaucoup pour l’argent. Mon grand-père paternel avait prévu le coup et dans son testament il avait solutionné cet éventuel problème. Quand tous furent convoqués pour la lecture du testament, ils furent sidérés de constater qu’à la fin de ses volontés, il avait fait ajouter « Toute personne ici nommée qui s’opposera à mon testament et à mes dernières volontés sera automatiquement déshéritée ».

Il paraît qu’on aurait entendu une mouche voler ! Je ne sais pas si ce genre de clause est encore légale, mais ça me trotte désormais dans la tête.

Anonyme

Le moment de partager des biens matériels fait souvent sortir le moins bon de l’homme. Dans la mesure où la rédaction d’un testament se fait en toute lucidité par un testateur, qu’il ne distribue pas des biens qui ne lui appartiennent pas en totalité et qu’il respecte les règles du partage du patrimoine, une clause comme celle rédigée par votre grand-père me semble acceptable.