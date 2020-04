Quoi regarder à la télévision jeudi?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 30 avril.

WILD la course de survie

Nouveauté d’Évasion, dans laquelle des experts de la survie et des novices s’apprêtent à prendre part à une course extrême dans la jungle, le désert, la montagne et la savane. Des territoires fascinants et sauvages où ils devront affronter leurs limites pour s’en sortir indemnes. Jeudi, 14 h, Évasion.

Bonjour l’amour

Photo d'archives, AgenceQMI

Une jeune femme volage (Cameron Diaz) se lance dans une aventure rocambolesque avec sa meilleure amie, pour retrouver celui qu’elle croit être l’homme de sa vie (Thomas Jane). Avec, aussi, Christina Applegate, Selma Blair et Jason Bateman. Jeudi, 14 h, Prise 2.

Ça va bien aller

PHOTO COURTOISIE TVA

Debbie Lynch-White, l’humoriste Mathieu Dufour et Ariane Moffatt (pour une entrevue et une prestation musicale) sont les invités qui se joignent à Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion pour ce dernier rendez-vous de la semaine. Jeudi, 19 h, TVA.

Je t’aime, maintenant meurs

Documentaire dont le point de départ réside dans le suicide du jeune Conrad Roy, 18 ans, dans sa voiture, dans un stationnement, en juillet 2014. La police découvre un échange bouleversant de messages textes entre le jeune homme et Michelle Carter, sa copine de 17 ans, qui l’encourage à mettre fin à ses jours. Le procès qui a suivi a soulevé plusieurs questions essentielles concernant la technologie, les médias sociaux et la santé mentale. Il a aussi servi à établir si une personne peut être tenue responsable du suicide d’une autre. Jeudi, 20 h, Investigation.

Éloge de la liberté

Présentation en primeur, dans le créneau «Film de filles» de TVA. Avec Mandy Moore, Matthew Goode et Mark Harmon. En visite à Prague, la fille du président des États-Unis fait une fugue avec un jeune Anglais, sans se douter qu’il est un agent secret travaillant pour son père. Jeudi, 20 h, TVA.

Super vet

Début de la troisième et nouvelle saison. La clinique vétérinaire Fitzpatrick Referrals s’occupe des animaux les plus malades et les plus mal en point du Royaume-Uni. Jeudi, 21 h, CASA.

Bodyguard

Photo d'archives, AFP

Thriller en six épisodes de la BBC, ayant battu des records d’audience pour une série dramatique au Royaume-Uni et récipiendaire d’une flopée de prix prestigieux. Sur fond d’activité du gouvernement britannique et du service de protection spécialisé de la police de Londres, on y suit le héros de guerre David Budd (Richard Madden), devenu garde du corps de l’ambitieuse et puissante secrétaire générale Julia Montague (Keeley Hawes), qui confronte tous ses idéaux politiques. Jeudi, 22 h, Télé-Québec.