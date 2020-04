Torey Krug veut vaincre les stéréotypes

Torey Krug aimerait bien se débarrasser de l’image de défenseur offensif qui lui colle à la peau. Une fois à la retraite, le représentant des Bruins de Boston souhaite qu’on se souvienne de lui comme un joueur complet.

Joueur autonome sans compensation au terme de la saison, l’arrière de 5 pi et 9 po croit pourtant qu’il a le potentiel de bien jouer partout sur la glace, comme il l’a démontré lors de la plus récente finale de la coupe Stanley contre les Blues de St. Louis.

«Depuis si longtemps – dès que j’ai accepté un contrat avec les Bruins – j’ai été stéréotypé comme un défenseur uniquement offensif, a dit Krug, mardi, au site officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH). Depuis un long moment, je me bats contre ce stigmate.»

«Je veux que mon héritage soit celui d’un joueur qui joue sur 200 pi. Je veux qu’on se souvienne de moi comme Patrice [Bergeron] et Zdeno [Chara]. Je veux faire partie de ce groupe.»

Un modèle format géant

Krug avoue par ailleurs que Chara a été son plus grand modèle dans la LNH, même si près de 30 centimètres séparent les deux hommes.

«En toute honnêteté, il a été l’une des personnes qui ont eu le plus d’influence dans ma carrière de hockeyeur professionnel. Son professionnalisme et la façon dont il se prépare sont des choses que j’ai remarquées dès le premier jour et j’essaie de faire les mêmes choses.»

«Je suis honoré d’avoir été assis à ses côtés dans le vestiaire aussi longtemps au vieux TD Garden et d'apprendre des choses ici et là.»

S’il souhaite continuer l’aventure avec les Bruins, Krug devra s’entendre avec l’équipe pour prolonger son contrat. Or, la situation économique actuelle causée par la pandémie de COVID-19 laisse la LNH et ses équipes dans l’incertitude à propos du plafond salarial.

«Il n’y a pas eu de discussions, a-t-il admis. Je m’y étais préparé, juste en raison de l’inconnu. Personne ne sait quelles seront les répercussions [de la crise] au point de vue financier pour la ligue et les équipes. On doit démêler ça. Je n’avais pas vraiment anticipé tout ça.»

Mais le désir de rester à Boston est bien présent. «Nous avons nommé notre chien Fenway. À quel point ça peut être plus bostonien?»