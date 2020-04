MARCOTTE, Gérard



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes de Québec, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gérard Marcotte fils de feu madame Émilia Cloutier et de feu Armand Marcotte. Il demeurait à Québec.Il était le frère de: feu Fernand (feu Jeanne-d'Arc), feu Noëlla (feu Adrien Levasseur), feu Paul-Emile (Jeannine Falardeau), Mariette (feu Clément Marcotte), feu Aline (feu Jean-Louis Pouliot), feu Gilles (Roseanne Genest), feu Yvon, Carmelle (feu Yvon Harton) et feu Jacqueline (Jean-Guy Vallerand). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs nièces et neveux. Nous tenons à remercier sincèrement le personnel du CHSLD de Notre-Dame-de-Lourdes pour les bons soins prodigués au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au CHSLD de Notre-Dame-de Lourdes (Fondation pour les Ainés et l'Innovation Sociale (FAIS)), Tél: 418 691-0766, Site web: www.fondationfais.org