LABERGE, Jeanne d'Arc Boivin



Au Centre d'hébergement Jeffery Hale, le 21 avril 2020, à l'âge de 99 ans, est décédée dame Jeanne d'Arc Boivin, épouse de feu monsieur Georges Laberge, fille de feu Ozilda Blais et de feu Pierre Boivin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Roger (Céline Lamontagne), Jean-Guy (Élisabeth Kirouac), Gilles (Francine Bouthat) et Lise (feu Jean-René Paradis); ses petits-enfants: Nadine (Philippe Leclerc), Marc (Dominique Galimi), Véronique (Jean-Sébastien Flamand), François et Olivier Papin (Kim Douville); ses arrière-petits-enfants: Marie-Alice, Andréanne, Xavier, Emma, Alexe, Mathis, Gabrielle et Olivia, sa belle-sœur Françoise Foisy (feu René Laberge), ainsi que tous ses neveux, nièces et autres parents des familles Boivin Laberge. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et ses belles- sœurs. La famille désire remercier tout le personnel du 4ième étage du Jeffery Hale pour le soutien et les bons soins prodigués à son endroit, ainsi que pour leur dévouement et leur approche très humaine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale-Saint Brigid's, (département de la gériatrie), 1270, chemin Sainte-Foy, bureau 2000, Québec QC, G1S 2M4, donner@amisdujhsb.ca