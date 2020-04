MERCIER, Françoise Asselin



À son domicile, le 19 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Françoise Asselin, épouse de feu Léandre Mercier. Elle était la fille de feu Joseph Asselin et de feu Alice Paré. Elle demeurait à Saint-Raphaël, Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Nancy Roberge), Louise (Alain Roy), Claire (Yvon Lapointe), Guy (Odette Gagné), Jean (Chantal Boutin); ses petits-enfants: Catherine et Jérémie Mercier, Mélanie, Claudia et Alexandre Roy, Sandra et Mireille Lapointe, Steven Mercier, Christina, Anthony et Alison Mercier ainsi que ses 9 arrière-petits-enfants: Layla, Zach, Chloé, Justin, Mathis, Logan, Jade, Alex et Alicia. Elle était la sœur de: feu Bella (feu Philippe Asselin), feu Madeleine (feu Henri Boutin), Rita (feu Fernand Gagnon), feu Maurice (Lucille Bolduc), feu Robert (Blanche Asselin), feu Jeanne d'arc (feu Paul-Emile Arbour), Gisèle (feu Alphonse Gagnon), Thérèse (feu Léandre Coulombe) et Rock (Lisette Raby). De La famille Mercier, elle était la belle-sœur de: feu Marie-Anna (feu Emile Labrecque), feu Maurice (feu Marguerite Courchêne), feu Roger (feu Ernestine Guillemette), feu Elizabeth (feu Henri Guillemette), feu Robert (Normande Elie) et Jean-Paul (Laurette Guillemette). Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261,4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8, téléphone 1 888 473 4636. Madame Asselin a été confiée à la