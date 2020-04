ASSELIN, Andrée



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 avril 2020 à l'âge de 61 ans, nous a quittés dame Andrée Asselin, fille de feu monsieur Raymond Asselin et de feu dame Louise Morin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse, soudainement, dans une grande peine sa sœur Francine (Patrice Poissenot), sa nièce et filleule Cassandre Poissenot (Dave Duchesne) et son neveu Loïc; sa bonne amie d'enfance Martine Béland (Yvan Desgagnés), son amie éternelle Lyne Michaud (Jean-Marie Gagnon) et son amie de cœur Elaine Côté. Également, elle laisse derrière elle plusieurs cousins, cousines, ainsi qu'une multitude d'amis(es) et de collègues de travail. La famille désire remercier sincèrement le personnel des soins palliatifs de l'Enfant-Jésus pour la qualité des soins prodigués et l'attention particulière portée à Andrée lors de ses derniers moments. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à Leucan pour un geste d'avenir et/ou un don à la Maison Michel-Sarrazin qui en est un de paix. Leucan: 2950A, boul. Laurier (Édifice McDonald - 2e étage, Québec (Québec) G1V 2M4, quebec@leucan.qc.ca. Fondation de la Maison Michel-Sarrazin: 2101, chemin Saint-Louis, Sillery, (Québec) G1T 1P5 https://www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don/