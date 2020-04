BOUFFARD, Pierre



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Pierre Bouffard. Il est décédé le 25 avril 2020, à la Maison de soins palliatifs du Littoral, à l'âge de 59 ans. Il était l'ami de madame Julie Germain. Le fils de madame Rita Dion et de feu monsieur Philippe Bouffard. Il a résidé à Donnacona et plus récemment à Saint-Henri-de Lévis.Les obsèques ont été confiées àIl laisse dans le deuil outre sa mère Rita, ses enfants: Valérie (Olivier Samson), Cynthia, Sébastien (Ève Lahoud) et leur mère Johanne Michaud ainsi que ses petits-enfants: William, Jacob et Mathis. Il laisse également dans le deuil son frère André, les membres de la famille Michaud, ses cousins, cousines et autres parents ainsi que ses anciens collègues de travail et de nombreux ami(e)s. La famille adresse des remerciements sincères aux membres du personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral, pour leurs bons soins et leur chaleur humaine.