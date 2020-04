D'AMOURS, Rénald



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 avril 2020, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Rénald D'Amours, époux de madame France Guilbert. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).Monsieur D'Amours laisse dans le deuil son épouse France Guilbert; ses enfants: Éric (Kerrin), Stéphane (Claudine) et Mélanie; ses petits-enfants: Frédéric, Guillaume, Philippe, William et Charlotte; ses frères et sœurs: Michel (Janine), Doris (Guy), Diane (Jocelyn), Francine (Jean-Guy) et Dany; ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille Guilbert: Roger, Gilles et Michèle; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.