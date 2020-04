ROYER, Patrice



Au Centre d'hébergement St-Joseph de Lévis, le 17 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Patrice Royer, époux de feu dame Jeannette Chabot, fils de feu Alyre Chabot et de feu Méléda Bureau. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil son fils Jean Royer; ses frères et sœurs: feu Herman (feu Germaine Royer), feu Lionel, feu Annette (feu Lionel Lessard), feu Jeanne (feu Henri Lessard), feu Émilienne (feu Gérard Lessard), feu Benoît (feu Suzanne Larocque), feu Clémence, Paul-Émile (feu Bernadette Quirion) et feu Gérard, Thérèse, feu Bernardin, feu Lucienne, feu Jean-Louis (Cécile Bérubé) et Suzanne (feu Arthur Veilleux); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Des Pionniers de St-Nicolas et le Centre d'hébergement St-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3.