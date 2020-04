GUILLEMETTE, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 25 avril 2020, à l'âge de 78 ans et 8 mois est décédé monsieur Jacques Guillemette, époux de madame Diane Paquet. Il était le fils de feu Raphaël Guillemette et de feu Jeannette Roy. Il demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Gino (Nathalie Baulne), Jinny (Sylvain Lamontagne); ses beau-fils: Eric Lepire (Marie Langlois) et Martin Lepire (Nelly Paré); ses 7 petits-enfants: Mickaël, Audrey-Anne, Zackary, Emrika, Emilie, Brian et Carolann. Il était le frère de: Jacqueline (Armand Picard), Fernande (Jean-Nil Garant), Réjeanne (Gérard Guillemette), Françoise (Maurice Côté), Rosaire (Chantal Ratté), feu Gilles, Lorraine (Daniel Arbour), Sylvie (Marc Tanguay), Gisèle (Denis Corbin), Denise (Pierre Vézina ) et Denis (Paule Bernier). Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Paquet: France (Yvon Bouffard), Lyne (Marc Bouret), Anne-Rose (James Tipton), Josée (Gilles Defoy) et Mario; ainsi que ses oncles, tantes et plusieurs neveux, nièces, cousins, cousine et ami(e)s. Monsieur Guillemette a été confié pour crémation à la