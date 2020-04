McLAREN, Sam



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 17 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Sam McLaren, époux de dame Monique Rousseau, fils de feu monsieur Donald McLaren et de feu dame Bertha Gaudreault. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique; ses sœurs: Lise et Suzie; ses beaux-frères et belles-sœurs: Jeannine (Marcel Isabel), Lauréat (Marie Deschênes), Raymond (Rita Deschênes), Thérèse (feu Edouard Savard), Lorraine (feu Lucien Deslauriers), Diane (Bernard Bégin), et Paulette (feu Alphonse Rousseau); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier madame Lise Isabel et sa famille pour leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec Qc, G1S 3G3.