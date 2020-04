PAQUIN, Gisèle Bergeron



Au Manoir Liverpool, le 19 avril 2020, à l'âge de 95 ans et 11 mois, est décédée madame Gisèle Bergeron, épouse de feu monsieur Benoît Paquin, fille de feu dame Média Gagnon et de feu monsieur Georges Bergeron. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Christiane (Jacques Parent), Carole (Conrad Langlois), Joan (Pierre Vallée) et Jean (Nicole Doyon); ses petits-enfants: Yanick, Dominique, Claudine, Jonathan, Jean-Philippe, Véronique, Marie-Claude et Josée; ses arrière-petits-enfants: Mally, Ellian, Frédérick, Catherine, Gaëlle, Tom, Alexandre, Anne, Léonard et Albert; sa sœur Jeanne d'Arc (feu Paul Simard); ses belles-sœurs: Thérèse Paquin, Jacqueline Marois et Micheline Hudon; ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et ami(e)s. Gisèle est allée rejoindre son époux Benoît, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée: Graziella (Charles Lamy), Yvette (Gérard Juneau), Georgette (Ralph Davidson), Édouard (Julienne Delaunière), Paul-Henri Paquin (Madeleine Roy), Guy Paquin (Françoise Lavoie), Roland Bordeleau, Jeannine Paquin, Gisèle Paquin (Roland Baril), Fernande (Jean Desjardins), Yvan Paquin et Raymond Paquin. La famille tient à remercier le Dr Michel Tremblay, ses anges gardiens: Katherine, Claudie et Sarah du CLSC St-Romuald pour leur support précieux en ce temps de crise. Un merci spécial à Johanne, Michel et Linda du premier étage pour leur dévouement envers notre mère depuis plusieurs années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc Téléphone: 418 527-4294 Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web www.societealzheimerdequebec.com.