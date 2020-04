THIBAULT, André



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 22 avril 2020, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédé Monsieur André Thibault, époux de Monique Lessard (sa Mona), fils de feu Blanche Bédard et de feu Charles Thibault. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique, ses enfants: Jean-Rémi (sa conjointe Nancy Thibaudeau) et Valérie (son époux Carl Samson); ses petits- enfants: Jean-Stéphane, Véronique, Nicolas et Thomas; ses sœurs: Gaétane et Charlotte (Pierre-Paul Castonguay); ses belles-sœurs: Marcelle (Gerry Duplain), Claudette (Denis Plante) et Nicole (Jacques Beaulieu); son beau-frère Jean (Nicole Paquet); ses neveux, nièces et ses nombreux amis(es). La famille tient à remercier le vaillant personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour les soins prodigués à André et plus spécifiquement l'équipe de soins palliatifs de la Dre Piuze dont l'humanité et l'empathie furent exemplaires dans le cadre d'une crise inimaginable il n'y a de cela que quelques mois. Coup de chapeau à vous!Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec et par un message de sympathie sur le site internet mentionné ci-après.