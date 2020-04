BACON, Edna



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 avril 2020, à l'âge de 85 ans et 2 mois, est décédée madame Edna Bacon, épouse de monsieur Gérard Lebrun, fille de feu madame Hélène Poirier et de feu monsieur Alphonse Bacon. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil outre son époux, son fils, Jean-François (Sara Cormier); ses frères et sœurs: Pierrette (feu Fabien Toulouse), Pauline (Nino Troïlo), Joyce (feu Jean-Guy Lebrun), feu Jean-Claude (Rolande Lalonde), Hélène (feu Denis Pouliot), feu Pierre (Céline Goulet), feu Marcelle et Alex (Diane Thibault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lebrun: Thérèse, Raymond, Pierre et Huguette; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis ainsi que celui des soins palliatifs pour les bons soins prodigués.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, Qc, Tél: 418 835-7188, Courriel: info@fhdl.ca, Site web : www.fhdl.ca ou à la Société de recherche sur le cancer 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, Qc, Tél: 1-866-343-2262, Courriel: info@src-crs.ca, Site web : www.societederecherchesurlecancer.ca.