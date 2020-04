LANGLOIS, Réjean



Au centre d'hébergement Saint-Antoine de Québec, entouré de son épouse et de proche aidant, le 21 avril 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Réjean Langlois, conjoint de madame Jacqueline Génois, fils de feu monsieur Lucien Langlois et de feu madame Bernadette Plamondon. Il demeurait à Sainte- Christine-d'Auvergne. La famille recevra les condoléances en l'église de Sainte-Christine-d'Auvergne, suivi d'un service religieux qui sera célébré en présence des cendres à une date ultérieure, l'inhumation suivra au cimetière paroissial. Il a été confié à laMonsieur Langlois laisse dans le deuil, son épouse Jacqueline après 59 ans de mariage; ses enfants: feu Richard, Denis (Nancy Leclerc) et Julie (Martin Rousseau); ses petites-filles adorés: Lee Ann et Paige; ses frères et sœurs: Almanzard (feu Louise Lavoie), Colette (Jean-Rock Thibodeau), feu Gilles (Thérèse Welsh), Yvan (Francine Noreau), Michel (Gaétane Martin), feu Marius (Claire Soulard), Gaston (Marie-Paule Godin), Loraine (feu Fernand Godin), Marc (feu Raymond Goyette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Génois: feu Gisèle, feu Jean-Marie, Huguette, feu Micheline (Denis Deschamps), feu Nicole, Françoise, Charle-Aimé (Lise Paquette) et Gérard (Marjolaine Alain); ainsi que plusieurs filleules, neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le centre Saint-Antoine et tout spécialement Louise, Monia, Julie, Chantale et son médecin Dr Gagnon pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, Québec, (Qc) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.