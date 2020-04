BOLDUC, Gérard



À L'Oasis du Centre Paul-Gilbert de Lévis, le 23 avril 2020, à l'âge de 87 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gérard Bolduc, époux de madame Rollande Martineau. Il était le fils de feu Wilfrid Bolduc et de feu Amabilis Têtu. Il demeurait à St-Étienne-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rollande, ses enfants: feu Nicole, Jacques (Annie Pelchat), Ghislain (Ana-Clara Ospino); ses petits-enfants: Pascal (Christine Pouliot) et Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Rachel et Maude. Il était le frère de feu André, feu Adrienne, feu Aline, feu Cécile, feu Étienne (Claire Gagné), feu Patrick (Rita Bouchard). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martineau: feu Yvette (feu Robert Marois), feu Jeanne-Mance (Jean-Louis Arguin), feu Richard (Claire Demers), feu Marcel (Louisette Masse); plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire