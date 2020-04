FORTIER, Alexandre



Au Centre de santé de la région de Thetford, le 24 avril 2020, est décédé à l'âge de 96 ans M. Alexandre Fortier, époux de feu Jacqueline Plante, domicilié à Thetford Mines. Il était le père de feu Jocelyne, Jean, feu Sylvie, feu Michel, feu Pierre; le grand-père de Nicolas, Jean-Philippe et Hugues Savard, Nancy et Isabelle Fortier ainsi que l'arrière-grand-père d'Edouard, Charlotte, Théodore, Mathis et Tommy. Il laisse également dans le deuil ses sœurs: Thérèse et Cécile Fortier, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis."Grand-papa, tu as profondément influencé le parcours de nos vies et tu resteras à jamais parmi nous."La famille a confié la direction à la