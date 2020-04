DION, Odunald



À l'Hôpital de Montmagny, le 22 avril 2020, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Odunald Dion, époux de madame Denise Morin. Il était le fils de feu monsieur Albert Dion et de feu dame Alfreda Blanchet. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Denise, ses enfants: Lison (Rosaire Ouellet), David (Annette Anglehart); ses petits-enfants: Evelyne Dion, Charles-André Dion, Marc Ouellet; ses frères et sœurs: Marie-Blanche, Georgette, Elizabeth (Gilles Nadeau), Jean-Jacques (Claire Bolduc), Brigitte (Denis Gagnon), feu Roch (Juliette Lambert), feu Angèle (Louis Babin), Elfège (Pierrette Letowski), Véronique (feu Denis Boulet), feu Noëlla (Denis Perron), Germain; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin: Georgette (Réginald Lavoie), Yvan (Nicole Galarneau), Camilien (Ginette Caron), Rémi (Linda Roy), Renée (Gilles Lebel); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier Dr Simon Morin, Dre Marie-Pier Brochu, Dre Virginie Quirion, Dre Boulanger, ainsi que le personnel du 3e étage de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3 ou www.cancer.ca. La direction a été confiée à la