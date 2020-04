BORGIA, Reine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 20 avril 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Reine Borgia, épouse de monsieur Félicien Roy. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Isabelle Roy, sa petite-fille Rosalie Roy; son amie Jocelyne Larochelle et Serge Laforest; ses frères et soeurs: Pauline Borgia (Léopold Lefebvre), Yvon Borgia (Pauline Deschenes), René Borgia (Marie-Claire Boivin) et Lisette Borgia; ses beaux-frères et belles-soeurs: Euclide Roy, Micheline Roy et Gisèle Roy (Yvon Sévigny); ses belles-soeurs Ghislaine, Cécile et Suzanne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour tous les bons soins prodigués. Les cendres seront déposées au Columbarium du