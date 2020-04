GRONDIN, Marlaine



À Québec, le 20 avril 2020, à l'âge de 58 ans, est décédée Marlaine Grondin, épouse de monsieur Richard Grenier, fille de feu dame Fernande Vallerand et de feu monsieur Roméo Grondin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux monsieur Richard Grenier; ses enfants: Émilie Grenier (Steeve Raymond) et Maxime Grenier; son petit-fils qu'elle chérissait tant Justin Raymond, ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, les membres de sa belle-famille Grenier et plusieurs ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du CLSC Sainte-Foy Sillery, la clinique médicale Saint-Vallier et le Centre des maladies du sein de l'Hôpital du Saint-Sacrement pour leur attitude bienveillante, leur soutien et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (fonds dédié au Centre des maladies du sein de l'Hôpital Saint-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5 téléphone: 418-525-4385 courriel: fondation@chudequebec.ca