BOURASSA JR, François



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 18 avril 2020, à l'âge de 62 ans, est décédé M. François Bourassa Jr. Il était le fils de feu M. François Bourassa Sr et de feu Mme Simone Bourget. Compagnon de Josette Brochu et demeurant à Saint-Henri de Lévis. Outre sa compagne Josette, il laisse dans le deuil son fils Jean-Simon Bourassa (Laurie-Alex Morency), son frère Réal (Johanne Perreault) et leur filleul Simon Perreault (Angèle Desjardins). Il est allé rejoindre son frère Simon. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux Dr Richard Beaudoin et Dr Michel Côté de la clinique médicale de Saint-Henri de Lévis, ainsi qu'à son pharmacien Marc Falardeau de la pharmacie M. Falardeau de Saint-Henri de Lévis, pour l'ensemble des bons soins et conseils prodigués au cours des dernières années. Des remerciements à tout le personnel soignant du 7 ième et 8 ième étage et aux intervenant(e)s du Centre intégré de cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Un merci particulier et affectueux à son grand ami Guy Rossignol. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/.Il a été confié au