CÔTÉ, Albert



À Québec, le 18 avril 2020, des suites d'une courte maladie non reliée à la Covid, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Albert Côté, époux de dame Lorette McCollough, fils de feu Adélard Côté et de feu Délia Couture. Natif de Sherbrooke, il demeurait à Québec. Ingénieur forestier, il fut Président de Rexfor de 1975 à 1982, Député de Rivière-du-Loup, Ministre délégué aux forêts 1985 à 1989 et Ministre des forêts de 1989 à 1994.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lorette; ses enfants: Denis, Jacques (France Petitclerc) et Johanne; ses-petits enfants: Elsie, Islène, Stéphanie, Camille, François, Sean, Gabrielle et Ylénor; ses arrière-petits-enfants: Alicya, Arielle, Zoey et Nolan; ses frères et sœurs: Paul-Eugène (feu Lucille Gagné), feu Thérèse (feu Paul-Henri Royer), Louis (Marguerite Francoeur), Raymonde, Suzanne (feu Claude Lafortune), feu Denise (Gabriel Royer), Jules (Carmen Métivier) et Pierre s.j; ses beaux-frères et sa belle-sœur de la famille McCollough: feu Clément (Henriette Paquet), feu Hedwidge (feu Patrick Curran) et Guy (Priscilla Bernard); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents, ami(e)s collègues.