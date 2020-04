LAMONTAGNE, Lisette Côté



" Ton départ au pays des anges généreux, n'effacera jamais les souvenirs des jours heureux. Maman, tu as été pour nous la meilleure des mères, une mère en Or dont le cœur est fait de lumière. Tu resteras toujours dans nos cœurs, maman, on t'aime et on ne t'oubliera jamais. " ton époux et tes enfantsÀ l'Hôpital St-François d'Assise, Québec, le 21 avril 2020, à l'âge de 79 ans 2 mois, est décédée dame Lisette Lamontagne, épouse de monsieur Jacques Côté. Née à St-Grégoire de Montmorency, le 29 janvier 1941, elle était la fille de feu dame Annie Bouchard et de feu monsieur Léon Lamontagne (et son beau-père Joseph Allard). Elle demeurait à Québec (Courville).Outre son époux Jacques Côté, madame laisse dans le deuil ses enfants: Jacques, Marc (Julie Lafrance), Yvon, Marlène (Gilles Latouche), France (Christian Mathieu) et Steeve; ses petits-enfants: Kevin (Émilie Martel), Jonathan (Jessica Bourgoin), Matthew, Gabriel, Jérémie (Éloïse Daigle), Philippe, Alexandre, Emmanuel, Antoine, Thomas et Jacob; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: feu Paul (Cécile Croteau), feu Pauline (Marcel Perron), feu René, feu Colette, feu Gilles, feu Roger (Ghislaine Lemay), Yvon (Andrée Valley), Léon (Carmelle Paquet), André Allard (feu Louisette Rioux), feu Jean-Claude Allard (feu Anne-Marie Giroux) et Gilles Allard; sa grande amie Lise Côté, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du CLSC Orléans Beauport en particulier son médecin, les infirmiers, infirmières pour leur délicatesse, dévouement et leurs bons soins prodigués. À tous, un sincère merci. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site: www.cancer.ca tél.: (418) 683-8666. Les funérailles sont sous la direction de