CARON, Geneviève



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 20 avril 2020, à l'âge de 93 ans et 2 mois, est décédée Geneviève Caron, épouse de feu Bertrand Croteau, fille de feu Joséphine Côté et de feu Omer Caron. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa sœur Denise Caron; ses fils: Louis, Luc, Marc, feu Jean (Chantal Pouliot) et feu Michel; ses petits-enfants: Alexandre (Marilyn), Jim (Mylène), Laurie (Jean-Nicolas), Marie-Pier, Pierre-Luc, Ann-Sophie (Mathieu), Vincent et Ariane; ses arrière-petits-enfants: Hugo et Emma; ses belles-sœurs et son beau-frère: Jeannine Croteau et Robert Croteau (Thérèse Houle); sa filleule Martine Ruel, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Hôpital Saint-François d'Assise, Local E1-152, 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, téléphone: 418 525-4385, télécopieur: 418 525-4393, courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca, www.fondationduchudequebec.ca.