GODIN CLOUTIER, Rolande

Madame Jules



Au Centre d'Hébergement de Saint-Marc-des-Carrières, le 22 avril 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Rolande Godin, épouse de feu monsieur Jules Cloutier, fille de feu monsieur Séraphin Godin et de feu dame Rose-Anna Alain. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.La direction des funérailles a été confiée à laMadame Godin laisse dans le deuil ses enfants: Claudette (Nelson Vinette), Serge (Solange Gariepy), Nycole et feu Sylvie; ses petits-enfants: Nathaly (James McMahon), Patrick (Suzie Baribeau), Étienne, Yannick (Marie-Christine Delisle), Marilyne (Martin Lalande), Jessica et Alexis; ses arrière-petits-enfants: Dave (Marie-Ève Charland), Jennifer (Ben Champagne), Francesca, Heïdy et Charlotte; sa nièce Yvette Sauvageau, ses grand(e)s ami(e)s: Fleurette Langlois, Carmelle Langlois, Bruno Godin, Thérèse Marcotte, Clermont Langlois, Gérard Côté et Gilberte Dufresne; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Cloutier. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'Hébergement de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.