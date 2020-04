BRISSON, Dorothée



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 16 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Dorothée Brisson. Elle était la fille de feu madame Blanche Delorme et de feu monsieur Thomas Brisson. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Jean-Roch (Eliane Dubé), Jacques (Charlotte Rochon), Jean-Guy (Louise Robin) et Marie (Edward Nicholls); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s du Complexe Laudance. Dorothée fut l'une des premières réalisatrices francophones québécoises. Elle fut tour à tour monteuse, réalisatrice et scripte. La plupart de ses films ont été réalisés dans les années 50 et 60. Avant de terminer, la famille tient à remercier les infirmières et infirmiers du Complexe Laudance et les membres du personnel de l'Hôpital Laval.