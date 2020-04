BEAUDOIN, Roger



À son domicile, le 11 avril 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Roger Beaudoin, époux de madame Nicole Pelchat, fils de feu Hormidas Beaudoin et de feu Rosa Boivin. Il demeurait à Saint-Damien, Bellechasse.Les cendres seront déposées au Columbarium duIl laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Sylvie (Steve Hébert et leurs enfants: Jolianne, Élodie et Delphine), Marc (Geneviève Labrie et leurs enfants: Antoine, Maxime et Émile). Il était le frère de: Jeanette, feu Bernadette (feu Raoul Mercier), Monique (Lévis Bernier), Rolande (feu Jean-Louis Parent), Thérèse (Oscar Bilodeau), Pauline (Jean-Marie Mercier) et Lucien (Marie-Ange Patry). De la famille Pelchat, il était le beau-frère de: feu Benoit, Aline (Gérard Fortin), Jeanine (René Théberge), feu Christiane (Rénald Fournier) et Denis (Ginette Morissette). Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Monsieur Beaudoin a été confié pour crémation à la