PICARD, Jeannette Caron



Au Centre d'hébergement Sacré-Cœur, le 22 avril 2020, à l'âge de 89 ans et 1 mois, est décédée madame Jeannette Caron, épouse de feu monsieur Benoît Picard, fille de feu monsieur Joseph Caron et de feu madame Graziella Lapointe et sa deuxième mère feu Donalda Lapointe. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie (Claude Picard), Louise (Martin Cloutier), Denise (Pierre Nadeau), Annie (Yves Poulin), Mireille (Martin Auger) et feu Julie (Michel Guénard); ses petits-enfants: Valérie (ses enfants Matthew, James et Laurélie), Gabriel (Karine Robitaille-Michaud et leurs enfants Delphine et Éléonore), Olivier (sa fille Latika, Mélanie Boucher et sa fille Katty), Camille (Coline Wender Ali-Belhadj), Émile, Benoît (Pascale Fortier-Michaud et leurs enfants Joey et Nate), Samuel (ses enfants: Jake, Logan et Mila-Rose), Amélie (David Dubé), Francis, Jérémie (Kim Fortier), William (Laurence-Kate Morin-Roy); ses frères et sœurs; feu Roger (feu Carmen Picard), feu Annette (feu Fernand Nadeau), feu René (feu Jacqueline Lemieux), feu Rosaire, Louisette (Claude Savard), feu Aline (feu Guy Auger), Fernand (Louise Beaulieu), Huguette, Mariette (Michel Racine), Denise (Paul Nolet), Yvan (Lise Galarneau), Nicole (feu Jacques Lagacé), Diane (feu James Ratz) et feu Jean (feu Suzanne Crispo, France L'Heureux); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Charles-Aimé OSB, feu Maurice (feu Agnès Brind'Amour), feu Julienne, feu Jean-Paul RSV, Georges OSB, feu Thérèse (Eddy Lepage), feu Rita (feu Rosaire Bélanger, Henri-Paul Soucy) et André (Ginette Bilodeau) et sa belle-soeur Louisette Normand; ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, dont Luc Larochelle (Manon Larose). La famille tient à remercier le personnel des centres d'hébergement Sacré-Cœur et Yvonne Sylvain pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8 tél : 418-682-6387 ou à la Fondation Michel-Sarrazin, 801, Grande Allée Ouest, bureau 124, Québec (Québec), G1S 1C1, tél : 418-687-6084 (fondation@michel-sarrazin.ca).L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement.