AUDET, Adrien



À la Résidence Frampton, le 19 avril 2020, à l'âge de 98 ans, est décédé M. Adrien Audet, époux de dame Jeannette Marcoux. Il demeurait à Frampton. Une célébration de la parole aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. La direction a été confiée à laIl laisse dans le deuil son épouse Jeannette Marcoux; ses enfants: feu Yvon (Doris Tardif), Lina (Raynald Fournier), Linda et Réjean (Claudine Audet); ses petits-enfants: Carl (Diane Lavoie), feu Dave, Meggie, Keven (Geneviève Messier), Jethro (Annie Jacques), Frédéric (Sonia Garneau), Caroline (François Proulx), Sophie (Jean-Daniel Champoux), Maxime (Rébecca Roy) et Pierre-Luc (Catherine Faucher). Il était le frère de feu Hector (feu Laura Goulet), feu Stanislas (feu Eva Grenier), feu Lodina (feu Arsène Talbot), feu Fidèle (feu Marguerite Morin), feu Donat (feu Laurette Lafontaine), feu Alonzo (feu Marie-Jeanne Audet), feu Lorenzo (feu Carmelle Rouillard) et feu Lydia (feu Maurice Marcoux). Il était le beau-frère de feu Agathe (feu Lauréat Audet), feu Noël (Gaétane Rouillard), feu Rosaire (feu Lucienne Charron), Eddy (Pauline Carbonneau), feu Clermont (Ninive Bolduc) et Paul-Emile (Aurore Lacasse). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de la Résidence Frampton pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Frampton).