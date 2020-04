Achat local : Québecor offre une visibilité aux PME québécoises

Alors que le Québec relève ses manches pour planifier la reprise économique, Québecor lance un mouvement d’engagement et de soutien en faveur de ceux et celles qui forgent notre culture artistique et entrepreneuriale et qui sont durement touchés par cette crise de la COVID-19.

Plus que jamais, l’ensemble des forces vives de l’entreprise seront investies dans les mois à venir à faire rayonner le talent québécois et à promouvoir l’importance de consommer local.

«Ayant toujours eu à cœur de soutenir et de faire rayonner la culture québécoise, Québecor poursuit ses efforts en lançant une multitude d’offensives visant à offrir une visibilité sans pareille aux contenus et aux artistes québécois sur l’ensemble de ses plateformes. Depuis le début de la crise, Québecor a mis en place plusieurs mesures afin d’aider les Québécois à traverser cette situation sans précédent. Aujourd’hui, il est d’autant plus important d’être créatif et de trouver de nouvelles façons de faire découvrir à la population du Québec tout le talent, la diversité et la richesse de la culture d’ici. C’est la somme de nos actions qui feront une différence. Ensemble, encourageons tout le talent de chez nous!», a déclaré Pierre Karl Péladeau, président et chef de la direction de Québecor.

Une campagne pour encourager la consommation locale

«Pour continuer de consommer et de s’inspirer localement, applaudissons tout le talent et le savoir-faire de ceux et celles qui enrichissent la culture d’ici.»

Ce message est au cœur d’une vaste campagne de sensibilisation lancée aujourd’hui par Québecor, à travers l’ensemble du Québec. Articulée autour d’un mot-clic mobilisateur, #culturedici, cette initiative a pour but de saluer le talent québécois et d’encourager la consommation locale.

«La consommation locale est réellement devenue une priorité pour assurer la survie d’un bon nombre d’acteurs économiques et culturels au Québec. Il n’y a donc jamais eu de meilleurs moments pour afficher notre reconnaissance et notre fierté à l’égard du talent québécois. À travers cette campagne, nous voulions faire notre part afin de mobiliser toute la population autour de ce grand objectif commun», a expliqué Claude Foisy, vice-président marketing de Groupe TVA.

Des gestes concrets et à long terme

#entrepreneursdici : soutien aux entrepreneurs d’ici par le biais de la campagne Achetons au Québec de QUB radio et Porte-Monnaie.

Vous êtes un entrepreneur? QUB radio et Porte-monnaie s’unissent pour aider les entrepreneurs d’ici en donnant des campagnes publicitaires d’une valeur de 10 000$ chacune. En quelques mots, décrivez votre entreprise sous cette publication Facebook (lien) ou via le formulaire qub.radio/pub.

Chaque semaine, deux entrepreneurs bénéficieront de cette offre. Pour les détails et conditions, c'est ici qub.radio/entrepreneursdici.

Et d'autres initiatives :

#émissiondici : diffusion d’une nouvelle émission à TVA, Ça va bien aller, pour répondre rapidement, pendant la crise de la COVID-19, aux besoins de la population québécoise en leur proposant un moyen de se divertir et de briser l’isolement en ces temps difficiles.

: diffusion d’une nouvelle émission à TVA, Ça va bien aller, pour répondre rapidement, pendant la crise de la COVID-19, aux besoins de la population québécoise en leur proposant un moyen de se divertir et de briser l’isolement en ces temps difficiles. #productionsdici : création d’une vitrine spéciale « Culture d’ici » sur Helix et sur illico de Vidéotron, regroupant tous les contenus québécois disponibles sur les plateformes sur demande, dont ceux de Club illico qui offre également une section « Productions québécoises », en plus du répertoire d’Éléphant : mémoire du cinéma québécois.

: création d’une vitrine spéciale « Culture d’ici » sur Helix et sur illico de Vidéotron, regroupant tous les contenus québécois disponibles sur les plateformes sur demande, dont ceux de Club illico qui offre également une section « Productions québécoises », en plus du répertoire d’Éléphant : mémoire du cinéma québécois. #humourdici : présentation des spectacles des meilleurs humoristes québécois sur Indigo avec la nouvelle programmation de « Drôlement divertissant ».

: présentation des spectacles des meilleurs humoristes québécois sur Indigo avec la nouvelle programmation de « Drôlement divertissant ». #livresdici : déploiement de la campagne Des livres, ça se livre pour encourager les auteurs québécois.

: déploiement de la campagne Des livres, ça se livre pour encourager les auteurs québécois. #biensdici : création d’environnements publicitaires multiplateformes spécialement dédiés aux entreprises locales.

D’autres annonces suivront au cours des prochaines semaines afin de soutenir et de faire rayonner le milieu culturel au Québec.

Ensemble, encourageons tout le talent et le savoir-faire de ceux et celles qui enrichissent la culture d’ici !