MORISSETTE, Thérèse Lachance



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 22 avril 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Thérèse Lachance, épouse de feu monsieur Paul-Émile Morissette. Elle était la fille de feu monsieur François Lachance et de dame Rose Poulin. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour un service religieux en l'église de Beaupré à une date connue ultérieurement. Ses cendres seront déposées, après les funérailles, au cimetière de Beaupré sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles et ses gendres: Danielle (Michel Joly), Martine (Michel Faucher) et Annie (Réjean Blanchet); ses petits-enfants: Nicolas, Simon (Esther Thériault), Dominic, Valérie (Kevin Lemieux) et Mireille (Jonathan Ouellet); ses arrière-petits-enfants: Léa, Rosemary, Paul et Laurent; ses sœurs et ses beaux-frères: Hélène Lachance (Gabriel Simard) et Carmelle Lachance (Roland Gagnon). Elle était la belle-sœur de feu Lucien Morissette (feu Rita Paré), feu Donat Morissette (feu Émérentienne Paré), feu Louis-Philippe Morissette (feu Gisèle) et feu Marie-Claire Morissette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 4ième étage du CHSLD de Saint-Augustin pour la qualité des soins prodigués à leur mère Thérèse.