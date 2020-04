ST-LOUIS, Estelle



À l'hôpital Général de Québec, entourée de sa famille, le 25 avril 2020, à l'âge de 84 ans est décédée dame Estelle Saint-Louis, conjointe de feu monsieur André Therrien. Née à Ste-Félicité (Matane), le 7 avril 1936, elle était la fille de feu dame Marie-Louise Caron et de feu monsieur Joseph Saint-Louis. Elle demeurait à Québec. Femme déterminée, leader positive et travaillante qui a su mettre à terme plusieurs projets au cours de sa vie. Mère et grand-mère attentionnée, aimante et généreuse envers chacun d'entre nous.Elle laisse dans le deuil ses enfants: David (Sylvie), Lévys; ses petits-fils adorés: François, Samuel (Roxanne); ses sœurs: Yolande (Richard Girard), Marielle (feu Roger Roy); son beau-frère Jean-Yves Michaud (feu Jeannine); tous les membres de la famille de Germain Ouellet, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de: Arsène (Marie-Luce Murray), René, Lucia (Roland Ouellet), Laurette (Charles Fournier), Rosa (Léonard Dion), Marie-Anna (Victor Thibault), Hermance (Georges-Henri Pelletier) tous décédés. La famille remercie sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Général de Québec pour leur dévouement et leur humanité durant cette courte période où elle a séjourné. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com. Les funérailles sont sous la direction de