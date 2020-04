Allégations d'agression sexuelle: Joe Biden doit-il rompre le silence?

Comme je l’évoquais, il y a peu, les allégations d’agression sexuelle contre Joe Biden reviennent le hanter et de nouvelles informations semblent donner plus de poids au récit de la victime présumée Tara Reade.

Si je soulevais la question d’un possible biais de la part des médias qui accordaient une couverture modeste à cette histoire, ce n’est assurément plus le cas. Il devient de plus en plus difficile pour le candidat démocrate de garder le silence.

Depuis mon précédent billet, une ancienne voisine de Mme Reade a révélé que cette dernière lui avait confié les détails de l’agression. Son récit correspond à la description faite par la victime présumée. Malgré ce témoignage tardif, plusieurs enquêtes ont été menées et rien ne permet de conclure à une agression.

Depuis le début de cette crise, la réponse de Biden est venue par l’intermédiaire de son équipe, de ses alliés ou de membres influents du Parti démocrate. De nombreuses femmes, parmi lesquelles on retrouve d’anciennes adversaires pour l’investiture, ont appuyé vigoureusement l’ancien vice-président en soulignant sa feuille de route impressionnante sur la question des revendications féminines.

Tous les membres de l’équipe de Biden à l’époque des faits présumés démentent qu’on leur ait rapporté une plainte de la part de Mme Reade, ce qu’elle prétend avoir fait. Ils insistent pour préciser qu’à une époque où l'on favorisait moins la promotion des femmes, Biden avait développé une culture plus progressiste au sein de son équipe.

À ceux qui prétendent que les démocrates et Biden donnent l’impression de balayer cette histoire sous le tapis tout en se présentant en défendeurs des femmes et du #MeToo, les appuis du candidat répondent qu’on doit effectivement écouter et soutenir les femmes qui dénoncent les agressions, mais que ce fut le cas pour Mme Reade à plus d’une occasion.

Vous êtes convaincus par la réponse du clan Biden? Si vous répondez non, vous n’êtes pas les seuls. Au moment où il accélère le processus de sélection d’une colistière, Joe Biden ne peut se permettre de laisser traîner cette histoire. Il devrait à mon avis sortir de son mutisme et présenter sa version des faits.

Tous les sondages pointent vers une avance du candidat démocrate et l’annonce du choix de la colistière pourrait permettre de stabiliser son statut de meneur. Alors qu’il peine à obtenir une bonne couverture médiatique en raison de la pandémie et des difficultés économiques, il ne peut laisser cette histoire miner sa campagne.

Nous ne saurons probablement jamais ce qui s’est passé entre Joe Biden et Tara Reade en 1993. Outre le témoignage d’une ancienne voisine, il est bien difficile de confirmer le récit de la victime présumée. Tout deviendra donc une affaire de perception. Croira-t-on Biden? La victime? Le candidat démocrate doit répondre rapidement et il doit être convaincant.

Dans la seule optique politique (si le récit de Mme Reade est vrai, les conséquences sont terribles), il faut tenter d’éliminer tout de suite cette affaire, alors que nous sommes à six mois de la tenue du vote.

Retenons aussi qu’en affirmant que ce n’est qu’une vieille histoire qui ne s’appuie que sur le récit de Mme Reade, on dédouane en même temps Donald Trump. Lorsque des plaignantes sont intervenues publiquement des décennies après les faits présumés, le républicain avait offert le même genre de réponse que Biden.