MORIN, Lucien



Au Foyer de Charlesbourg, le 20 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Lucien Morin, ancien combattant R22R, époux de dame Violette McKen, fils de feu dame Bernadette Lamontagne et de feu monsieur Léandre Morin. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse dame Violette McKen; ses enfants: Mario, Rachelle (Jean Rochette), Michel (Linda Bédard), Marcel (Lise Desrochers), Sylvie (Marc-André Ross) et André; ses 12 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants; son frère Fernand (Simone Sozio), ses sœurs, beaux- frères et belles-sœurs: Carmen, Jacqueline, Léonida (Camil D'Amours), Margo (Denis Roussel), Jacques Guay, Lise Théberge McKen, Annette McKen et Gérald McKen (Thérèse Michaud); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Foyer de Charlesbourg ainsi que celui du CLSC La Source Nord pour leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-683-8666 www.cancer.ca