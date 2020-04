BOIVIN, Marlène



À l'hôpital Jeffery Hale de Québec suite à une très longue maladie, le 19 avril 2020, à l'âge de 61 ans est décédée madame Marlène Boivin, fille de Laurent Boivin et de Léonie Tremblay. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son conjoint Damien Gagné, ses belles-filles: Paloma Hernandez (feu Daniel Charlebois), Catherine Gagné (Xavier Brunelle) et ses petits-enfants: Matéo, Éva, Arnaud et Delphine; ses sœurs: Angèle (Jacques Drouin), Léona (Charles Poulin), Jocelyne Boivin; neveu et nièce, autres parents et amis. La famille désire remercier le personnel soignant du Jeffery Hale pour tous les bons soins prodigués à Madame Boivin. En guise de sympathie, des dons à la Fondation des Amis du Jeffery Hale, soins palliatifs, seraient appréciés par la famille, site internet: amisdujhsb.ca tél. 418-648-2260.La direction des funérailles a été confiée à la