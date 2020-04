THERRIEN, Roland



Au CHUL, le 20 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Roland Therrien Ing. Forestier, MBA, époux de feu madame Laurence Simard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Hélène Aubin), Martine (Bernard Lebel) et Johanne (Roger Fleury); ses petits-enfants: Erika, Philippe, Karine (Jimmy), Étienne, Dominique et Madeleine; son arrière-petit-fils Eliot, son frère Jean Therrien (Lisette Roberts); ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Simard: feu Jeannette (feu Clifford Glazer), feu Gemma (feu Fernand Bolduc), feu Alexandre (feu Marie-Blanche Blanchet), feu Roger (feu Simone Paquet), feu Madeleine (feu Roland Duchesneau), feu Raymond (feu Juliana Couture) et feu Laurent (feu Irène Boulay); ainsi que tous les membres de la famille Pleau et de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Québec, du CHUL et de la Résidence Château Bellevue de Val-Bélair pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3.